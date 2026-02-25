Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Aynı sırada 12 yıl eğitim gören ikizler, şimdi de EKPSS'ye birlikte hazırlanıyor

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Antalya'da 29 yaşındaki engelli ikiz kardeşler Berfin ve Berfu Kavaklıoğlu, 12 yıl boyunca aynı sırayı paylaştıkları eğitim hayatlarının ardından şimdi de aynı hedefe odaklanarak yan yana Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 11:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aynı sırada 12 yıl eğitim gören ikizler, şimdi de EKPSS'ye birlikte hazırlanıyor

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Antalya'da 29 yaşındaki engelli ikiz kardeşler Berfin ve Berfu Kavaklıoğlu, 12 yıl boyunca aynı sırayı paylaştıkları eğitim hayatlarının ardından şimdi de aynı hedefe odaklanarak yan yana Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlanıyor.

        İlkokulda derslerinde öğrenme güçlüğü çektiği fark edilen ikizlere, yapılan kontrollerin ardından "dikkat eksikliği ve özel öğrenme güçlüğü tanısı" konuldu.

        Anne ve babalarının desteği sayesinde okul hayatından kopmayan engelli kız kardeşler, azmederek ilkokuldan liseye örgün eğitimini aynı sırada tamamladı.

        Meslek lisesinde Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümünden mezun olan ikizler, bir süre kuaförlük yapsalar da zaman geçtikçe mesleklerini sürdüremedi.

        İş hayatında da birbirinden ayrılmayan, yaklaşık 8 yıldır aynı zincir markette çalışan ikiz kardeşler, hem ağır çalışma koşullarından kurtulmak hem de devletin kanatları altında hayatlarına devam etmek için EKPSS'ye hazırlanma kararı aldı.

        Ev hanımı anne ve emekli babalarının desteğiyle Kepez Belediyesinin açtığı kursa yazılan kardeşler, iş yerinden fırsat buldukları her anı derslere katılarak değerlendiriyor.

        Aynı sınıfta başlayıp hiç ayrılmadıkları yolculuklarını bu kez aynı hedefe odaklanarak sürdüren ikizler, devlet memuru olma hayalinden vazgeçmiyor.

        - "Yeter ki olsun da hangi kurum olursa olsun"

        İkizlerden Berfin Kavaklıoğlu, AA muhabirine, şu an kardeşiyle aynı markette çalıştığını, sürekli ayakta durdukları için çok yorulduklarını söyledi.

        İş yeri açma belgeleri olmasına rağmen kuaför açmayı da hiç düşünmediklerini belirten Kavaklıoğlu, son birkaç yıldır kardeşiyle kendileri için memuriyetin daha uygun olduğuna karar verdiklerini dile getirdi.

        Babasının engellilere yönelik EKPSS kursu açıldığını gördüğünü, "Sizin için kurs daha iyi olur." dediğini anlatan Kavaklıoğlu, "Geldik kursa yazıldık. Çalışmamız açısından iyi oldu. Daha önce EKPSS'ye girdim ve çalışmadan 80 puan aldım. Şimdi çalışıyorum, hedefim 90, 95 puan almak. Yeter ki olsun da hangi kurum olursa olsun. Devlet dairesine girmek istiyoruz." diye konuştu.

        Kavaklıoğlu, kursa izin günlerinde gelebildiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

        "Çalıştığımız yerden izin verirlerse derslere gelebiliyoruz, izin vermezlerse mecbur evde çalışıyoruz. Videolar izleyerek ya da yazarak çalışıyoruz. Bazen kursa ikimizin gelemediği durumlar oluyor. Berfu gelmediği zaman ben geliyorum, ders notlarını deftere yazıyorum, o da evde defterine geçiriyor. Bu da bize avantaj oluyor. Aynı kurum da olabilir, farklı kurum da. Babam, 'Farklı kurum da olsa yeter ki olsun. Annen Berfu'yla, ben de seninle giderim.' diyor."

        Berfu Kavaklıoğlu da kardeşiyle aynı hedef için yine aynı sırayı paylaştıklarını söyledi.

        Çalıştıkları için eve yorgun gittiklerini, ders çalışmaya çok zamanlarının olmadığını aktaran Kavaklıoğlu, "O yüzden izin günlerimizde kursa geliyoruz. Hiç ayrılmadık. Şimdi de beraber hazırlanıyoruz. Ben de 90-95 puan hedefliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Okul saatleri dışında e-kelepçe takacak!
        Okul saatleri dışında e-kelepçe takacak!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi

        Benzer Haberler

        Antalya'da görme engelli öğrenciler oluşturulan "özel sınıf"ta daha iyi eği...
        Antalya'da görme engelli öğrenciler oluşturulan "özel sınıf"ta daha iyi eği...
        AEDAŞ'tan Kumluca'ya 558 milyon TL'lik şebeke yatırımı
        AEDAŞ'tan Kumluca'ya 558 milyon TL'lik şebeke yatırımı
        Antalya'nın "Yerli Jason"ı böbreğini verdiği kardeşinin kahramanı oldu
        Antalya'nın "Yerli Jason"ı böbreğini verdiği kardeşinin kahramanı oldu
        Epilepsi ile mücadele eden 3 hasta, farklı cerrahilerle 'nöbetsiz' yaşama k...
        Epilepsi ile mücadele eden 3 hasta, farklı cerrahilerle 'nöbetsiz' yaşama k...
        Falezlerde mahsur kaldığı sanılan kedilerin keyfi 'ihbarla' son buldu 30 me...
        Falezlerde mahsur kaldığı sanılan kedilerin keyfi 'ihbarla' son buldu 30 me...
        Finike'de adliye personeli iftar programında buluştu
        Finike'de adliye personeli iftar programında buluştu