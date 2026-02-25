Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Kumluca'da ramazan ayı dolasıyla fırınlar denetlendi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan ayı dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren fırınlarda kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Kumluca'da ramazan ayı dolasıyla fırınlar denetlendi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan ayı dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren fırınlarda kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla pide ve ekmek çeşitleri üretiminin arttığı fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi.


        Vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve kaliteli gıdaya ulaşabilmesini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, işletmelerin genel temizlik kurallarına uygunlukları, ramazan pidesi ve ekmeklerin gramajları ve işletmelerin ruhsatları titizlikle kontrol edildi.

        Denetimler sırasında uygunsuzluk tespit edilen noktalarda yetkililere gerekli uyarılar yapılarak mevzuata uygunluk konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Düzenli aralıklarla yapılan denetimlerin, ramazan ayı boyunca ve bayram süresince devam edeceğini bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Okul saatleri dışında e-kelepçe takacak!
        Okul saatleri dışında e-kelepçe takacak!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi

        Benzer Haberler

        Antalya'da görme engelli öğrenciler oluşturulan "özel sınıf"ta daha iyi eği...
        Antalya'da görme engelli öğrenciler oluşturulan "özel sınıf"ta daha iyi eği...
        Aynı sırada 12 yıl eğitim gören ikizler, şimdi de EKPSS'ye birlikte hazırla...
        Aynı sırada 12 yıl eğitim gören ikizler, şimdi de EKPSS'ye birlikte hazırla...
        AEDAŞ'tan Kumluca'ya 558 milyon TL'lik şebeke yatırımı
        AEDAŞ'tan Kumluca'ya 558 milyon TL'lik şebeke yatırımı
        Antalya'nın "Yerli Jason"ı böbreğini verdiği kardeşinin kahramanı oldu
        Antalya'nın "Yerli Jason"ı böbreğini verdiği kardeşinin kahramanı oldu
        Epilepsi ile mücadele eden 3 hasta, farklı cerrahilerle 'nöbetsiz' yaşama k...
        Epilepsi ile mücadele eden 3 hasta, farklı cerrahilerle 'nöbetsiz' yaşama k...
        Falezlerde mahsur kaldığı sanılan kedilerin keyfi 'ihbarla' son buldu 30 me...
        Falezlerde mahsur kaldığı sanılan kedilerin keyfi 'ihbarla' son buldu 30 me...