Bülent Ersoy’un korku dolu anları
Antalya'da 9 Ağustos'ta sahne alacak olan Bülent Ersoy'un, Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi'ndeki villasına da alevler sıçradı. Villada bulunan Bülent Ersoy'un büyük korku yaşadığı öğrenildi
Antalya'da süren orman yangınlarından Bülent Ersoy'un Güzeloba Mahallesi'ndeki villası da etkilendi.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, villada bulunan Bülent Ersoy'un büyük korku yaşadığı öğrenildi.
Ersoy'un danışmanı Arzu Acay ve Elnur Can, sanatçının yardımına koşarken, Ersoy'un durumunun iyi olduğu belirtildi. Arzu Acay, sosyal medyadan paylaştığı videoda; "Görüyorsunuz dostlarım. Sayın Diva’mızın villası da şurada. Ramak kala orman resmen yandı, kül oldu. Diva'mızı güçlükle de olsa tahliye ettik. Gelmiş geçmiş olsun. İtfaiyeci kardeşlerimizden de Allah razı olsun, hemen müdahale ettiler" dedi. Villanın yangın nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.