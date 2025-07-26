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        Antalya'da 1 orman yangını sürüyor; 2'si kontrol altında (3)

        AKSU'DAKİYANGIN KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Aksu ilçesi Macun Mahallesi'nde Milli Eğitim lojmanlarının bulunduğu Aksu Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesindeki ağaçlık alanda, saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:49 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:55
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        Antalya'da 1 orman yangını sürüyor; 2'si kontrol altında (3)
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        AKSU'DAKİYANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

        Antalya'nın Aksu ilçesi Macun Mahallesi'nde Milli Eğitim lojmanlarının bulunduğu Aksu Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesindeki ağaçlık alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İtfaiyecilerin müdahalesine Özel Harekat polisleri de destek verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, çevrede bulunan apartmanlarda ve lojmanlarda oturanlar, yangın evlerine yaklaşmasın diye balkonlarından hortumla çevreye su sıktı. İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışmasına başladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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