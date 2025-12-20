Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        "Geleceğimizi Yazan Genç Yürekler" projesi kapsamında gençler Phaselis Antik Kenti'ni gezdi

        Antalya Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Çocuk ve Gençleri Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yer alan "Geleceğimizi Yazan Genç Yürekler" projesi çerçevesinde gençler, Phaselis Antik Kenti'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 15:00 Güncelleme: 20.12.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Geleceğimizi Yazan Genç Yürekler" projesi kapsamında gençler Phaselis Antik Kenti'ni gezdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Çocuk ve Gençleri Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yer alan "Geleceğimizi Yazan Genç Yürekler" projesi çerçevesinde gençler, Phaselis Antik Kenti'ni ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde faaliyet gösteren Özgecan Aslan Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kurslara katılan öğrenciler için rehber eşliğinde kültürel gezi organize edildi.

        Tarihin ve doğanın iç içe geçtiği Phaselis Ören Yeri'ndeki gezide, öğrencilere antik kentin tarihi hakkında bilgi verildi.

        Etkinlikle, gençlerin tarih ve kültür bilincinin artırılması, kültürel mirasa sahip çıkma farkındalığının güçlendirilmesi amaçlandı.

        Rehber anlatımlarıyla gerçekleştirilen programın, gençlerin sosyal bağlarının güçlenmesine, geçmişle bağ kurmalarına ve kültürel değerlere yönelik duyarlılık kazanmalarına katkı sağladığı belirtildi.

        Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocuk ve gençlerin güvenliğinin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı önemsediklerini, proje kapsamında benzer faaliyetlerin sürdürüleceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verecek
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verecek
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        "Akran zorbalığının ilkokula inme nedeni dijital dünya"
        "Akran zorbalığının ilkokula inme nedeni dijital dünya"
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kemer Belediyesi Gençlik Meclisi'nden anlamlı bağış
        Kemer Belediyesi Gençlik Meclisi'nden anlamlı bağış
        Başkan Vekili Özdemir: "Alanya'yı hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya devam...
        Başkan Vekili Özdemir: "Alanya'yı hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya devam...
        Kanser hastası yedek subay Serik'te hayatını kaybetti
        Kanser hastası yedek subay Serik'te hayatını kaybetti
        Başkan Topaloğlu'ndan voleybolculara moral desteği
        Başkan Topaloğlu'ndan voleybolculara moral desteği
        Antalya'daki baba ocağına izne gelen 23 yaşındaki yedek subay hayatını kayb...
        Antalya'daki baba ocağına izne gelen 23 yaşındaki yedek subay hayatını kayb...
        Bakan Ersoy: "Asdendos, Phaselis, Olympos ve özellikle Side antik kentlerin...
        Bakan Ersoy: "Asdendos, Phaselis, Olympos ve özellikle Side antik kentlerin...