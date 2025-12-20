Kanser hastası yedek subay Serik'te hayatını kaybetti

Can'ın annesi Fatma Can'ın da 2021 yılında kanserden vefat ettiği öğrenildi.

Cenaze törenine Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Can, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yedek subay olarak görev yapan Fizyoterapist Ali Can (23) lenf kanserine yakalanınca aynı hastanede tedavi altına alındı.

