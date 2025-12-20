Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı açıldı

NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Gazipaşa Havaalanı'nın genişletilmesi ve güzelleştirilmesiyle ilgili ihalenin yapıldığını belirterek, "Kısa süre içinde işlemler başlayacak." dedi.

Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla gerçekleştirilen Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı'nın açılış töreninde, söz konusu açılışla Alanyalıların hayalini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yolun devamını da bitireceklerini belirten Çavuşoğlu, bazı imar sorunları olduğunu, kavşaklar içinde düzenlemeler yapılması gerektiğini, bunun için de Karayolları ile Alanya Belediyesinin işbirliği yapmasında fayda olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, bu alanda daha önce imzalanan protokoller olduğuna dikkati çekerek, memlekete hizmet olunca her zaman siyaset üstü davranarak, işbirliğini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Alanya-Antalya otoyolunun da hızlı şekilde devam ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, trafiği aksatan, gereksiz olan bazı kavşakların kapatılması için çalıştıklarını, böylece trafiğin daha da hızlanacağını bildirdi. Akıllı kavşak ve köprülerle D-400 kara yolunun trafiğinin rahatlatılacağını anlatan Çavuşoğlu, Kuşyuvası-Alanya yolunun da açılması gerektiğini belirtti.

Alanya'nın doğal gaza kavuşacağını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Alanya'mıza, Gazipaşa Havaalanı'ndan da önemli miktarda turist gelmeye başladı. O nedenle bu yolların yapılması çok önemli. Gazipaşa Havaalanı'mızın genişletilmesi ve güzelleştirilmesiyle ilgili ihale yapılmıştı. Kısa süre içinde işlemler başlayacak. Havaalanından ana yola bağlanacak yol projesini de arkadaşlarımız bize gösterdiler. İnşallah o yolu da yaparak hem havaalanımız güzelleşecek hem de havaalanımıza giden yol da daha geniş olacak." Vali Hulusi Şahin ise Antalya'nın son dönemde ulaştırma ağı açısından önemli yatırımlara sahip olduğunu, yeni yatırımların da arka arkaya geldiğini söyledi. Antalya'nın tarımda ve turizmde çok iyi durumda olduğuna işaret eden Şahin, "Bundan sonra çok daha iyi noktalara gelecek." dedi. - "Yatırımlarla daha güvenli trafik akışı sağlanmıştır"

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de 15,2 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdikleri Alanya'daki Doğu Çevre Yolunun Hasbahçe ile Mahmutlar arasında kalan 12 kilometrelik kesimini trafiğe açtıklarını söyledi. Projenin ilk 4,5 kilometresinin iki çarpı üç şeritli olduğuna dikkati çeken Gülşen, şunları kaydetti: "Devam eden 7,5 kilometresi ise iki çarpı iki şeritli olarak inşa edilmiştir. Hizmete sunulan bu kesimde 3 tünel, 8 köprü ve 3 farklı seviyeli kavşak inşa edilmiştir. Alanya Doğu Çevre Yolu sayesinde şehir merkezinde yaşanan trafik yoğunluğu önemli ölçüde rahatlatılmış, transit geçiş yapan araçların şehir içi trafiğinden ayrılması sağlanarak hem zaman kaybı azaltılmış hem de trafik güvenliği artırılmıştır. Demirtaş Kavşağı da daha güvenli trafik akışı sağlamıştır. Şehirlerimizin sadece bugününü değil, yarınlarını da şekillendiren kara yolu projeleri, ekonomik kalkınmayı sosyal hayatla buluşturan stratejik yatırımlardır."