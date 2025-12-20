Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Bakan Ersoy, Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı'nın açılışında konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl için belirledikleri 64 milyar dolar gelir hedefini geçeceklerini belirterek, "Bu başarıların arkasında oldukça detaylı örülmüş bir strateji mevcut." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 12:06 Güncelleme: 20.12.2025 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Ersoy, Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı'nın açılışında konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl için belirledikleri 64 milyar dolar gelir hedefini geçeceklerini belirterek, "Bu başarıların arkasında oldukça detaylı örülmüş bir strateji mevcut." dedi.

        Bakan Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katıldığı Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda hizmet üretmek, refahı artırmak ve huzuru korumak adına çalıştıklarını söyledi.

        Bakanlık olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile sürekli dirsek teması halinde olduklarını ifade eden Ersoy, "Dünyanın en büyük insan hareketinin temelinde turizm var. Bu hareketten en yüksek payı alabilmenin kilidini açacak ilk anahtar, sizi rakiplerinizin bir adım önüne geçirecek olan temel unsur ulaşımdır." diye konuştu.

        Alanya Doğu Çevre Yolu Hasbahçe-Kargıcak arasında 15,2 kilometre uzunluğunda, bölünmüş yol standardında projelendirme yapıldığını belirten Ersoy, bu projenin Hasbahçe-Mahmutlar arasında kalan 12 kilometrelik kesiminin tamamlanarak trafiğe açıldığını dile getirdi.

        Ersoy, transit trafiğin şehir merkezinin dışına alınmasını sağlayan bu çalışmanın, sahil yolu üzerindeki ulaşımı daha güvenli, konforlu ve yüksek standartlı hale getirdiğini, yoğunluğu azalttığını vurguladı.

        Alanya-Gazipaşa yolu üzerinde hemzemin dönel adalı kavşak olarak hizmet veren Demirtaş Kavşağı'nın da inşa edilen altgeçitle farklı seviyeli kavşak haline getirildiğine dikkati çeken Ersoy, "Artık Akdeniz Sahil Yolu'nun Alanya-Gazipaşa kesiminde trafik akışı kesintisiz hale gelmiş, özellikle yaz aylarının o yoğun trafiği ve bunun sebep olduğu gecikmeler önemli ölçüde azalmıştır." diye konuştu.

        Ersoy, Bakanlık olarak doğrudan ya da dolaylı şekilde ellerini güçlendiren her hizmet ve eserin ülkeye ve insanlara en güçlü faydayı ve kazancı sağlaması adına gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

        - "Dünyaya örnek olan turizm tanıtım stratejisi yürütüyoruz"

        Turizm alanındaki çalışmalara değinen Ersoy, göreve geldikleri günden itibaren attıkları adımlarla ülkeye kazandırdıkları nitelikli turist akışı, ürün ve pazar çeşitliliği sayesinde de gelirlerini bölgedeki tüm olumsuzluklara ve savaşlara rağmen geçen yılın üzerine taşıdıklarını dile getirdi.

        "Bu gerçek, rakamlar üzerinden tasdiklenmiştir." diyen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu yıl ocak-eylül döneminde turizm gelirimiz, 50 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir ki bu, tüm zamanların 9 aylık gelir rekorudur. 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında artış gerçekleştirmiş olduk. Son çeyrek rakamları da oldukça iyi geliyor. Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar doları geçeceğiz inşallah. Bu başarıların arkasında oldukça detaylı örülmüş bir strateji mevcut. Bir yandan hava yolundan otoyollara kadar lojistik konuları tüm bakanlıklarımızla ortak hareket ederek çözerken, bir yandan da dünyaya örnek olan turizm tanıtım stratejisi yürütüyoruz."

        Bakan Ersoy, 200’e yakın ülkede tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini, kültür sahasında da Cumhuriyet tarihinin ilklerini gerçekleştirdiklerini, rekor üzerine rekor kırmayı sürdürdüklerini ifade etti.

        Geleceğe Miras Projesi ve Taş Tepeler gibi sadece ülkenin değil dünyanın en önemli ve büyük arkeoloji çalışmalarının sürdüğüne dikkati çeken Ersoy, Antalya'da, Asdendos, Phaselis, Olympos ve özellikle Side antik kentlerinde yürüttükleri çalışmalarla dünyanın gıptayla baktığı noktaya geldiklerini söyledi.

        Ersoy, ilkleri gerçekleştirerek özgün çalışmalarla öncülük yaparak ülkeye önemli proje ve eserleri kazandırmaya devam ettiklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Bu belirtilere dikkat!
        Bu belirtilere dikkat!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu, Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı'nın açıl...
        Bakan Uraloğlu, Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı'nın açıl...
        Hippoterapi, özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyonuna destek sağlıyor
        Hippoterapi, özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyonuna destek sağlıyor
        Hayali okçu olmaktı 15 yaşında dartta dünya şampiyonluğuna ulaştı
        Hayali okçu olmaktı 15 yaşında dartta dünya şampiyonluğuna ulaştı
        Topladıkları kozalakları kızgın ateşte saatlerce kaynatarak şifa deposuna d...
        Topladıkları kozalakları kızgın ateşte saatlerce kaynatarak şifa deposuna d...
        Antalya'da oteller yılbaşına hazır
        Antalya'da oteller yılbaşına hazır
        Sardunyanın yerli çeşitleri geliştirilerek sektöre kazandırılacak
        Sardunyanın yerli çeşitleri geliştirilerek sektöre kazandırılacak