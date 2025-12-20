Habertürk
        Antalya Haberleri

Antalya'da oteller yılbaşına hazır

        Antalya'da oteller yılbaşına hazır

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Bu yıl yaklaşık 17 milyon yabancı turistin ziyaret ettiği Antalya'daki oteller, Noel ve yılbaşı konseptine büründü.

        Giriş: 20.12.2025 - 11:18 Güncelleme: 20.12.2025 - 11:18
        Antalya'da oteller yılbaşına hazır
        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Bu yıl yaklaşık 17 milyon yabancı turistin ziyaret ettiği Antalya'daki oteller, Noel ve yılbaşı konseptine büründü.

        Katoliklerin 24-25 Aralık'ta, Ortodoksların 6-7 Ocak'ta kutladığı, Noel ile birleşen yılbaşı için Antalya'da turistlere özel iki haftalık programlar hazırlandı. Kış sezonunu açık geçiren oteller, Noel ve yılbaşı figürleriyle süslenip ışıklandırıldı.

        Yılbaşı gecesi ünlü sanatçıları ağırlayacak 5 yıldızlı otellerde eğlenceli programlar ve özel menüler hazırlandı. Otellerin aşçıları tarafından hindi ağırlıklı yemek programları planlanırken bazı oteller, coğrafi işaretli Türk lezzetlerine de geniş yer verdi.

        - Açık oteller doldu

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, Antalya'nın yılbaşı programıyla yılı çok güzel rakamlarla kapatacağını söyledi.

        Bu yılın geçen seneye göre daha hareketli olduğunu ifade eden Saatçioğlu, "Antalya'da açık olan otellerde doluluk oranları yüzde 99'a ulaştı hatta birçok otel tamamen dolmuş durumda. Güzel bir sezonu, güzel bir yılbaşı ile tamamlayacağız." dedi.

        Otellerde özel programlar hazırlandığını ve ünlü sanatçıların konuk edileceğini anlatan Saatçioğlu, otellerin de yılbaşı figürleriyle donatıldığını söyledi. Saatçioğlu, yurt dışından gelen misafirlerin kendilerini ülkelerinde gibi hissettiklerini dile getirdi.

        Yılbaşı için özel menülerin hazırlandığını belirten Saatçioğlu, "Ana yemek hindi ama farklı lezzetler de sunulacak. Coğrafi işaretli yöresel yemeklerimize de önem veriyoruz. Eğlenceli, renkli ve farklı lezzetlerle yılbaşı programını geçireceğiz." diye konuştu.

        - Hareketli bir yılbaşı bekleniyor

        Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz da otellerde yılbaşı hareketliliğinin başladığını söyledi.

        Geçen yıllara göre güzel bir dolulukla yılbaşını geçireceklerini dile getiren Yorulmaz, "Antalya, yılbaşında kar turizminin dışında en çok talep gören destinasyon. Oteller olarak biz de güzel programlar hazırladık. Ortodoksların yılbaşı kutlamalarıyla ocağın ilk haftasına kadar hareketlilik devam edecek. İç pazara ve yabancı turistlere yönelik ayrı programlar var." diye konuştu.

        Özel menülerin de hazırlandığını anlatan Yorulmaz, "Çok çeşitli yemek kültürümüz var. Bunları da sergileyeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Bu belirtilere dikkat!
        Bu belirtilere dikkat!
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

