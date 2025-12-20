Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Bakan Uraloğlu, Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı'nın açılışında konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Akdeniz Sahil Yolu'nun Alanya-Gazipaşa kesiminde trafik akışını kesintisiz hale getirerek, özellikle yaz aylarında artan turizm trafiğinin neden olduğu yoğunluk ve gecikmeleri önemli ölçüde azaltmış olduk." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 11:45 Güncelleme: 20.12.2025 - 11:45
        Bakan Uraloğlu, Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı'nın açılışında konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Akdeniz Sahil Yolu'nun Alanya-Gazipaşa kesiminde trafik akışını kesintisiz hale getirerek, özellikle yaz aylarında artan turizm trafiğinin neden olduğu yoğunluk ve gecikmeleri önemli ölçüde azaltmış olduk." dedi.

        Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla gerçekleştirilen Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Antalya'ya her zaman hizmetle, eserle, bereketle geldiklerini söyledi.

        Antalya ve ilçelerine yaptıkları yatırımları anlatan Uraloğlu, "Yaparsa AK Parti yapar" dediklerini ve verdikleri tüm sözleri tuttuklarını kaydetti.

        Bakanlık olarak 23 yılda Antalya’nın ulaşım ve iletişim altyapısına 244,6 milyar lirayı aşan yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

        "Bölünmüş yol uzunluğumuzu 197 kilometreden 761 kilometreye, BSK kaplamalı yol uzunluğumuzu ise 123 kilometreden 1101 kilometreye çıkardık. Antalya Batı Çevre Yolu’nu açtık. Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda, Başköy, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta Köprülü Kavşaklarını hizmete sunduk. Antalya-Kemer-Tekirova-Finike Yolu kapsamında Phaselis Tüneli’ni açtık. Böylelikle Antalya’nın, Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş ve Kalkan gibi turizm cenneti beldelerinin ulaşımını güçlendirdik. Antalya’yı Konya’ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan 5 bin metre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli'ni hizmete açtık. Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Torosların tünel konforuyla sadece 5 dakikada geçilmesini sağladık. Alanya-Kuşyuvası-Taşkent Yolu Tünellerini inşa ettik."

        Uraloğlu, Antalya’yı kuzeyden güneye, doğudan batıya modern yollarla, tünellerle, köprülerle donattıklarını, Antalya-Alanya Otoyolu'nun da yapımına başladıklarını ifade etti.

        Otoyolun, 84 kilometre ana gövde ve 38 kilometre bağlantı yoluyla toplam 122 kilometrelik projeyle 5 tünel, 16 viyadük ve 7 kavşakla modern mühendisliğin zirvesi olacağını belirten Uraloğlu, Alanya Doğu Çevre Yolu ve Alanya-Gazipaşa yolundaki Demirtaş Kavşağı'nın önemini anlattı.

        Alanya Doğu Çevre Yolu’nda gerçekleştirdikleri çalışmalarla Alanya şehir geçişini rahatlatarak, transit trafiği şehir merkezinden uzaklaştırdıklarını ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Çevre Yolumuzu Hasbahçe-Kargıcak arasında toplam 15,2 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Bugün yolumuzun Hasbahçe-Mahmutlar arasındaki 12 kilometrelik kesimini hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu 12 kilometrelik kesimin ilk 4,5 kilometresini 3 gidiş 3 geliş 6 şeritli, devamındaki 7,5 kilometresini ise 2 gidiş ve 2 geliş 4 şeritli olarak inşa ettik. Yine hizmete sunduğumuz bu kesimde, 653 metre uzunluğunda Oba Tüneli, 1692 metre uzunluğunda Dim Tüneli, 363 metre uzunluğunda Mahmutlar Aç-Kapa Tüneli olmak üzere toplam 2 bin 708 metre uzunluğunda 3 çift tüplü tünelle 1031 metre uzunluğunda 7 çift köprü, 60 metre uzunluğunda 1 tek köprü ve 3 farklı seviyeli kavşak inşa ederek modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdik."

        Uraloğlu, projeyle şehir içindeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltarak, araç ve yaya güvenliğini artırdıklarını, transit geçişleri dur kalk yapmaksızın akıcı hale getirdiklerini dile getirdi.

        - "İki önemli projemiz bölgesel kalkınmaya uzun vadeli katkı sağlayacaktır"

        Antalya'nın doğusundaki ilçelerin Mersin ve Gazipaşa Havalimanı ile güvenli, konforlu ve yüksek standartlı bağlantı sağladıklarına dikkati çeken Uraloğlu,"Doğu çevre yolumuzun tamamının hizmete girmesiyle mevcut yola göre güzergahı 3 kilometre kısaltıyoruz ve seyahat süresini yaklaşık 35 dakikadan 10 dakikaya indiriyoruz. Zamandan 3,6 milyar lira, akaryakıttan 196 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 796 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da 11 bin 903 ton azaltarak Alanya’mızın tertemiz doğasını ve Akdeniz’in turkuaz kıyılarını korumuş olacağız." dedi.

        Uraloğlu, Alanya-Gazipaşa yolu üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla da mevcutta hemzemin dönel adalı kavşak olarak hizmet veren Demirtaş Kavşağı’nı, 35 metre uzunluğunda altgeçit inşa ederek farklı seviyeli kavşak haline getirdiklerine değindi.

        Demirtaş Kavşağı'nın artık trafiğe 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet sunacağını kaydeden Uraloğlu, şöyle devam etti:

        "Bu projemizle Akdeniz Sahil Yolu’nun Alanya-Gazipaşa kesiminde trafik akışı kesintisiz hale getirerek, özellikle yaz aylarında artan turizm trafiğinin neden olduğu yoğunluk ve gecikmeleri önemli ölçüde azaltmış olduk. Projemizle zamandan yaklaşık 14,6 milyon lira, akaryakıttan 4,6 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 19,2 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Akıcı trafik düzeni sayesinde karbon salınımını yıllık 68 ton azaltarak iklim dostu ulaşım hedeflerine de katkı sunacağız. Bu yatırımlarımız, ulaşım güvenliği ve konforunun yanında Alanya ve Gazipaşa’nın turizm, tarım ve ticaret odaklı ekonomik faaliyetlerini daha verimli bir altyapı üzerinden sürdürmelerine imkan tanıyacak, bölgesel kalkınmaya uzun vadeli katkı sağlayacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

