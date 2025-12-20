Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Alanya100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ahmet Çenesiz
ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Furkan Dur, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Berat Mergen, İrfan Çetinkaya, Abdullah Çam, Azizcan Ataoğlan, Burak Çevik)
Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Patry, Maar, Alonso, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Wright)
Setler: 25-23, 22-25, 16-25, 21-25
Süre: 120 dakika (31, 30, 25, 34)
ANTALYA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.