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        Antalya'da 2 orman yangını sürüyor; 1'i kontrol altında (2)

        ALANYAKONTROL ALTINDA, AKSU'DA ORMAN YANGINIAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün çıkan orman yangınına 2 uçak ve 11 helikopterle müdahale sürerken, Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 11:59 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:05
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        Antalya'da 2 orman yangını sürüyor; 1'i kontrol altında (2)
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        ALANYAKONTROL ALTINDA, AKSU'DA ORMAN YANGINI

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün çıkan orman yangınına 2 uçak ve 11 helikopterle müdahale sürerken, Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı. 3 uçak, 3 helikopter ve kara ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiği yangında yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Antalya'nın Aksu ilçesi Macun Mahallesi'ndeki ormanda da saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, alevlere karadan müdahale ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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