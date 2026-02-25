Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Alanya100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Hakkı Demiralay, Sevilay Gezer Boyacı
ON Hotels Alanya Belediyespor: Çağatay Durmaz, Mustafa Cervatoğlu, Hofer, Mojarad, Saadat, Abdullah Çam (Zeka Çağatay Kır, Marshall, İbrahim Emet, Azizcan Ataoğlan, Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, Seganov)
Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Emin Gök, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Muhammed Kaya, Burak Mert)
Setler: 25-23, 20-25, 25-21, 21-25, 10-15
Süre: 144 dakika (31, 28, 28, 34, 23)
ANTALYA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.