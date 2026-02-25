Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 16:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi


        Salon:Alanya100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

        Hakemler: Hakkı Demiralay, Sevilay Gezer Boyacı

        ON Hotels Alanya Belediyespor: Çağatay Durmaz, Mustafa Cervatoğlu, Hofer, Mojarad, Saadat, Abdullah Çam (Zeka Çağatay Kır, Marshall, İbrahim Emet, Azizcan Ataoğlan, Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, Seganov)


        Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Emin Gök, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Muhammed Kaya, Burak Mert)


        Setler: 25-23, 20-25, 25-21, 21-25, 10-15

        Süre: 144 dakika (31, 28, 28, 34, 23)





        ANTALYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon

        Benzer Haberler

        Vatandaş görüp ihbar etti, acı olayın arkasından cinayet şüphesi çıktı Yol...
        Vatandaş görüp ihbar etti, acı olayın arkasından cinayet şüphesi çıktı Yol...
        Manavgat'ta denizden gelen mektup 11 ay sonra sahibine ulaştı
        Manavgat'ta denizden gelen mektup 11 ay sonra sahibine ulaştı
        Antalya'da okuma yazma öğrenen minikler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı
        Antalya'da okuma yazma öğrenen minikler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı
        Kepez'e yeni Aile Sağlığı Merkezi yapılacak
        Kepez'e yeni Aile Sağlığı Merkezi yapılacak
        Dalgakıranda düşüp beton bloklar arasına sıkışan balıkçı kurtarıldı
        Dalgakıranda düşüp beton bloklar arasına sıkışan balıkçı kurtarıldı
        Antalya'da nehirde ceset sanılan nesne ev kapısı çıktı
        Antalya'da nehirde ceset sanılan nesne ev kapısı çıktı