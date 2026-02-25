Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Kepez'e yeni Aile Sağlığı Merkezi yapılacak

        Kepez Belediyesi ve hayırsever desteğiyle, Kuzeyyaka Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi kazandırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 15:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kepez'e yeni Aile Sağlığı Merkezi yapılacak

        Kepez Belediyesi ve hayırsever desteğiyle, Kuzeyyaka Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi kazandırılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi'ne ait arsaya inşa edilecek Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolü, Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda Vali Hulusi Şahin, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan ve hayırsever Batuhan Özdere arasında imzalandı.

        Kocagöz burada yaptığı konuşmada, "Geleceğin Kepezini el birliğiyle inşa ediyoruz. Kuzeyyaka Mahallemize kazandırılacak 2 hekimli Aile Sağlığı Merkezi'nin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon

        Benzer Haberler

        Antalya'da okuma yazma öğrenen minikler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı
        Antalya'da okuma yazma öğrenen minikler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı
        Dalgakıranda düşüp beton bloklar arasına sıkışan balıkçı kurtarıldı
        Dalgakıranda düşüp beton bloklar arasına sıkışan balıkçı kurtarıldı
        Antalya'da nehirde ceset sanılan nesne ev kapısı çıktı
        Antalya'da nehirde ceset sanılan nesne ev kapısı çıktı
        Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltı sayısı 60'a yüksel...
        Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltı sayısı 60'a yüksel...
        Arkadaşına selam vermek için bastığı kornadan ses çıkmayınca çalındığını fa...
        Arkadaşına selam vermek için bastığı kornadan ses çıkmayınca çalındığını fa...
        Cinayetten sonra delil karartmak için cep telefonunu foseptik çukuruna atmı...
        Cinayetten sonra delil karartmak için cep telefonunu foseptik çukuruna atmı...