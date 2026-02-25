Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltı sayısı 60'a yükseldi

        Antalya merkezli 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 72 kişiden 4'ünün daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 60'a yükseldi.

        Giriş: 25.02.2026 - 14:50
        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 4 zanlı daha gözaltına alındı.

        Böylelikle yakalanan şüpheli sayısı 60'a yükseldi.

        Zanlılar, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Antalya'da 3 yasa dışı bahis ofisi tespit edilmiş, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu dün Antalya'da 56 ve Afyonkarahisar, Aksaray, Batman, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kırşehir ile Van'da 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        Ekiplerce 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 56 şüpheli yakalanmış, şüphelilerin hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklandığı değerlendirilen 3 milyar 400 milyon liralık para hacmi tespit edilmişti.






