        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil aşeviyle ikramlarını sürdürüyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla mobil aşeviyle yemek dağıtımlarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 13:51
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mobil aşevi, geleneksel hale getirilen mahalle iftarları kapsamında her akşam farklı mahallede kuruluyor.

        Her gün bin kişiye 4 çeşit sıcak yemek ikram ediliyor.

        İkramlar, 25 Şubat'ta Barış Mahallesi Aydınlar Camii önü, 26 Şubat'ta Habipler pazar yeri, 27 Şubat'ta Erenköy pazar yeri, 28 Şubat'ta Varsak Karşıyaka Mahallesi muhtarlık yanı ve 1 Mart'ta Ünsal Mahallesi pazar yerinde devam edecek.

        Ramazan ayı boyunca her gün bir mahallede yemek dağıtımı yapılacak.




