Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da nehirde ceset sanılan nesne ev kapısı çıktı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, nehirde ceset olduğu şüphesiyle polise ve kurtarma ekiplerine yapılan ihbarın ardından sudan eski bir ev kapısı çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 15:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da nehirde ceset sanılan nesne ev kapısı çıktı

        Antalya’nın Manavgat ilçesinde, nehirde ceset olduğu şüphesiyle polise ve kurtarma ekiplerine yapılan ihbarın ardından sudan eski bir ev kapısı çıkarıldı.

        Olay, sabah saatlerinde Manavgat Irmağı’nın denizle buluştuğu Boğaz mevkisinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, bölgede seyir halinde olan bir balıkçı teknesinin pervanesi, su altındaki bir nesneye takılarak durdu.

        Baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su seviyesi ve akıntıyla sürüklenen nesneyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu ceset sanarak büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Side Sualtı Arama Kurtarma Spor Kulübü ekipleri sevk edildi.

        Tekne pervanesini kurtarmak ve durumu netleştirmek amacıyla suya giren dalgıçlar, kısa süreli çalışmanın ardından nesneye ulaştı. Yapılan incelemede, paniğe neden olan ve pervaneye dolanan nesnenin akıntıyla sürüklenen eski bir ev kapısı olduğu tespit edildi.

        Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılarak kıyıya bırakılan kapı, hem balıkçılara hem de bölge sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Boşandılar
        Boşandılar
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon

        Benzer Haberler

        Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltı sayısı 60'a yüksel...
        Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltı sayısı 60'a yüksel...
        Arkadaşına selam vermek için bastığı kornadan ses çıkmayınca çalındığını fa...
        Arkadaşına selam vermek için bastığı kornadan ses çıkmayınca çalındığını fa...
        Cinayetten sonra delil karartmak için cep telefonunu foseptik çukuruna atmı...
        Cinayetten sonra delil karartmak için cep telefonunu foseptik çukuruna atmı...
        Antalya'da 20 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gencin telefonunu foseptik çu...
        Antalya'da 20 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gencin telefonunu foseptik çu...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil aşeviyle ikramlarını sürdürüyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil aşeviyle ikramlarını sürdürüyor
        Antalya'da 7 milyon 440 bin makaron ele geçirildi
        Antalya'da 7 milyon 440 bin makaron ele geçirildi