Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Manavgat'ta denizden gelen mektup 11 ay sonra sahibine ulaştı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürütülen "Suya Yazılan Mektuplar" projesi kapsamında denize bırakılan mektuplu şişelerden biri, 11 ay süren yolculuğun ardından sahibine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 15:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manavgat'ta denizden gelen mektup 11 ay sonra sahibine ulaştı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürütülen "Suya Yazılan Mektuplar" projesi kapsamında denize bırakılan mektuplu şişelerden biri, 11 ay süren yolculuğun ardından sahibine ulaştı.

        Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi tarafından 2025'te Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen projede, 18 yerel yazarın kaleme aldığı mektuplar şişelere konularak 3 Nisan 2025'te Side açıklarından denize bırakılmıştı.

        Yaklaşık bir yıl boyunca dalgalarla yol alan mektuplardan biri, Side sahilinde Mehmet ve Yasemin Gümüş çifti tarafından bulundu. Teknelerinin kenarında gezerken şişeyi fark eden Mehmet Gümüş, çevre kirliliğini önlemek amacıyla şişeyi kova yardımıyla denizden aldı. İçinden çıkan rulo kağıdı gören çift, büyük şaşkınlık yaşadı.

        Mektubu bulduklarında eşiyle şakalaştıklarını ifade eden Mehmet Gümüş, "İçinden zor çıktığına göre dedik ki herhalde çok değerli bir şey var. Manevi olarak gerçekten değerliymiş. Hoşumuza gitti, mutlu olduk." dedi.

        Mektubu yazan Hamdi Mersin ise buluşmanın kendisini çok etkilediğini aktararak, "Denizden bir şişe çıkıyor ve onu bir öğretmen ailesi buluyor. Bu, yüz binde bir ihtimal. Projedeki en önemli amaç, toplumda okuma kültürünü yaygınlaştırmaktı." diye konuştu.

        Kütüphane Müdürü Hidayet Oktay da projenin ilerleyen yıllarda da devam edeceğini belirterek, 2026 Kütüphane Haftası'nda "Havaya Yazılan Mektuplar" etkinliğinin gerçekleştirileceğini açıkladı.


        Oktay, yeni projede yazarların mektuplarının helyum gazlı balonlar içine konularak gökyüzüne bırakılacağını ifade etti.

        Manavgat İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen törende, yazar Mersin ve şanslı okur bir araya geldi. Mersin, denizden gelen mektubun sahibine kendi kitabını imzalayarak hediye etti. Kütüphane müdürlüğü tarafından da okura 7 kitap daha verildi ve toplam 8 kitaplık ödül seti sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon

        Benzer Haberler

        Antalya'da okuma yazma öğrenen minikler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı
        Antalya'da okuma yazma öğrenen minikler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı
        Kepez'e yeni Aile Sağlığı Merkezi yapılacak
        Kepez'e yeni Aile Sağlığı Merkezi yapılacak
        Dalgakıranda düşüp beton bloklar arasına sıkışan balıkçı kurtarıldı
        Dalgakıranda düşüp beton bloklar arasına sıkışan balıkçı kurtarıldı
        Antalya'da nehirde ceset sanılan nesne ev kapısı çıktı
        Antalya'da nehirde ceset sanılan nesne ev kapısı çıktı
        Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltı sayısı 60'a yüksel...
        Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltı sayısı 60'a yüksel...
        Arkadaşına selam vermek için bastığı kornadan ses çıkmayınca çalındığını fa...
        Arkadaşına selam vermek için bastığı kornadan ses çıkmayınca çalındığını fa...