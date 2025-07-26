GÜNCELLEME - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Alevler arasında kalan bazı kirpi ve kaplumbağalar kurtarılarak, üzerlerine su döküldü.

Polis Özel Harekat Timi ile vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekipler alevlerin, bölgedeki Aksu Fen Lisesi lojmanlarına sıçramaması için mücadele etti.

Macun Mahallesi'nde ormanlık ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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