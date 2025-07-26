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        GÜNCELLEME - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:43 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:43
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        GÜNCELLEME - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Macun Mahallesi'nde ormanlık ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler alevlerin, bölgedeki Aksu Fen Lisesi lojmanlarına sıçramaması için mücadele etti.

        Polis Özel Harekat Timi ile vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Alevler arasında kalan bazı kirpi ve kaplumbağalar kurtarılarak, üzerlerine su döküldü.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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