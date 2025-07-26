Adrasan'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Adrasan Mahallesi'nde sabah saatlerinde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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