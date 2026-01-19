Serik'te şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. M.T. idaresindeki 07 ATN 459 plakalı kamyonet, Antalya-Alanya D-400 kara yolu Çandır Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, vinç yardımıyla kamyonetten çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

