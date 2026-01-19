Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Serik'te şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 10:09 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.


        M.T. idaresindeki 07 ATN 459 plakalı kamyonet, Antalya-Alanya D-400 kara yolu Çandır Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.


        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


        Ağır yaralanan sürücü, vinç yardımıyla kamyonetten çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"

        Benzer Haberler

        Alkolün etkisiyle pazaryerinde sızdı, vatandaşlar uyandıramayınca polis ve...
        Alkolün etkisiyle pazaryerinde sızdı, vatandaşlar uyandıramayınca polis ve...
        Manavgat'ta devrilen morosiklet sürücüsü yaralandı
        Manavgat'ta devrilen morosiklet sürücüsü yaralandı
        Tedesco: "İkinci yarıda çok çok dominant bir oyun sergiledik'' Fenerbahçe T...
        Tedesco: "İkinci yarıda çok çok dominant bir oyun sergiledik'' Fenerbahçe T...
        Corendon Alanyaspor – Fenerbahçe maçının ardından
        Corendon Alanyaspor – Fenerbahçe maçının ardından
        Ali Gürbüz: "Bu haftayı kayıpsız kapattık"
        Ali Gürbüz: "Bu haftayı kayıpsız kapattık"
        Joao Pereira: "İkinci yarı rakibin değişikliği ile ne yapacağımızı unuttuk"
        Joao Pereira: "İkinci yarı rakibin değişikliği ile ne yapacağımızı unuttuk"