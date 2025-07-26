Alanya'da seyir halindeki otomobil yandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken İmamlı Mahallesi'nde belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark edip otomobili durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye gelen jandarma ekibi yolda güvenlik önlemi aldı, itfaiye personeli yangına müdahale etti.
İtfaiye ekibince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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