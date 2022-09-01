2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda rekor kırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda rekor kırıldı

AA

2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda rekor kırıldı

ANTALYA (AA) - Milli sporcu Rüstem Derin, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda sabit ağırlık mono palet disiplininde 88 metre dalarak Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından İnceboğaz mevkisinde düzenlenen şampiyonada, gençler, büyükler ve masterlar kategorisinde ilk gün yarışları tamamlandı.

Sabit ağırlık mono palet disiplininde 88 metreye inen milli sporcu Rüstem Derin, yeni ulusal rekorun sahibi oldu.

Türkiye rekoru kırmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Derin, diğer branşlarda da Türkiye rekorlarını geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Başarılı sporcu Derin, paletsiz ip destekli branşta 91 metre, sabit ağırlık çift paletli branşta da 85 metreyle Türkiye rekorlarının sahibi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'daki Rus okullarında ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER Antalya'daki Rus okullarında ilk ders zili çaldı
Antalya'da yeni adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da yeni adli yılın açılışı dolayısıyla tören ...
Alanya'da skuter denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Alanya'da skuter denetimi yapıldı
Antalya İl Emniyet Müdürü Çevik, Serik'te ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Antalya İl Emniyet Müdürü Çevik, Serik'te ...
Kaş Belediyesi'nin katı atık tesisi için temel atma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Kaş Belediyesi'nin katı atık tesisi için temel atma ...
Kanalda mahsur kalan şüpheliye balyozlu kurtarma
YEREL HABERLER Kanalda mahsur kalan şüpheliye balyozlu kurtarma
2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı
YEREL HABERLER 2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası ...
Antalya'da kaybolan zihinsel engelli kişi jandarma tarafından bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da kaybolan zihinsel engelli kişi jandarma ...
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri belli oldu
YEREL HABERLER 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal ...
Altın Portakal 'da yarışacak ulusal filmler belli oldu
YEREL HABERLER Altın Portakal 'da yarışacak ulusal filmler belli ...
Tarihi batık St. Didier'e istilacı türler yerleşti
YEREL HABERLER Tarihi batık St. Didier'e istilacı türler yerleşti
Antalya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi ...
GÜNCELLEME - Kaş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kaş'ta ormanlık alanda çıkan yangın ...
Kaş'ta orman yangını
YEREL HABERLER Kaş'ta orman yangını
MKE Ankaragücü, Tolga Ciğerci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER MKE Ankaragücü, Tolga Ciğerci ile 2 yıllık sözleşme ...
Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı
YEREL HABERLER Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı
GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın ...
Batı Akdeniz'in ihracatçıları Kahire'de Mısırlı iş insanları ile görüştü
YEREL HABERLER Batı Akdeniz'in ihracatçıları Kahire'de Mısırlı iş ...
Antalya'da çıkan orman yangını, 2 saatte kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da çıkan orman yangını, 2 saatte kontrol ...
6. Uluslararası Folklor Festivali, dünyanın ve Türkiye'nin renklerini Antalya’da buluşturdu
YEREL HABERLER 6. Uluslararası Folklor Festivali, dünyanın ve ...
Antalya'da hastane acil servisinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da hastane acil servisinde çıkan bıçaklı ...
Alanya kış mevsiminde de Avrupalılara tatil imkanı sunmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Alanya kış mevsiminde de Avrupalılara tatil imkanı ...
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
YEREL HABERLER Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Alanya'da bahçeden avokado çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya'da bahçeden avokado çaldığı belirlenen zanlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.