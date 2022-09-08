GÜNCELLEME - Demre'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yavu ile Davazlar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz ve 100'den fazla ekiple müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Yanan alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.