Antalya'da müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda 2019 yılında İskenderun'da 2 kişinin öldürülmesi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahla yağma suçlarından hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan Murat Batan'ın yeri tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.