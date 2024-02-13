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        Antalya'da müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, "cinayet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma" suçlarından hakkında müebbet hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 18:43 Güncelleme: 13.02.2024 - 18:51
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        Antalya'da müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, "cinayet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma" suçlarından hakkında müebbet hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda 2019 yılında İskenderun'da 2 kişinin öldürülmesi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahla yağma suçlarından hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan Murat Batan'ın yeri tespit edildi.

        Sahte kimlik kullanarak ilçede yaşadığı belirlenen firari hükümlü, düzenlenen operasyonla Mahmutlar Mahallesi'ndeki adresinde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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