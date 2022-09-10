Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde imalathaneye çevirdikleri depoda sahte içki ürettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ermenek Mahallesi'nde bir depoda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin depoya düzenlediği operasyonda, 360 sahte içki bandrolü, 60 litre sahte içki, 100 litre etil alkol ve çok sayıda boş içki şişesi ele geçirildi.

Şüpheliler Ş.Ç. ve A.Y. gözaltına alındı.

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