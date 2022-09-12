Konyaaltı'nda Hurma Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevinin açılışı yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, Konyaaltı Belediyesi tarafından Hurma Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi hizmete açıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yaptığı yazılı açıklamada, Uncalı, Gürsu ve Toros mahallelerinde yer alan kreş ve gündüz bakımevi projelerinden sonra dördüncü kreşi Hurma Mahallesi'nde hizmete sunduklarını belirtti.

Kreşte 3-6 yaş grubu öğrencilere hizmet verileceğini vurgulayan Esen, çocukların bilimsel eğitimler ışığında yetişmelerinin önemli olduğunu bildirdi.

Kreşlerin eğitim kalitesine önem verdiklerini aktaran Esen, "Burada çocuklarınız güvende olacak. Çağdaş eğitimin gerektirdiği tüm müfredatları öğrenecekler. Yeteneklerini geliştirebilecekleri atölye çalışmaları yapabilecekler. Bu imkanları sağlayıp kaliteli bir eğitimi vermek için çok büyük bir gayret içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Yapılan kreşlerle öğrenci kapasitelerini 200'den 500'e çıkardıklarına dikkati çeken Esen, geçen sene bin 500 lira olan kreş ücretinin yıl sonuna kadar bu fiyattan devam edeceğini, zam yapmayacaklarını kaydetti.

Esen, çocuklarla birlikte yeni kreşin kurdelesini kesti.



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