Antalya'da "HobiFest 2022" festivali düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da gerçekleştirilen HobiFest 2022 festivalinde off-road yarışları yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki festivale amatör ve profesyonel hobi tutkunları ilgi gösterdi.

Etkinliklerin ikinci gününde Moğolistan Etnik Dans Grubu'nun sergilediği gösteri ilgiyle izlendi. Hem kostümleri hem de akrobatik figürleriyle dikkati çeken dans grubu Antalyalılara keyifli anlar yaşattı.

Mangala, ok atma, dron yarışı ve gösterisi, zeka oyunları da çekişmeli anlara sahne oldu.

Off-road özel seyirci etabı gösterisi ilgiyle izlenirken, yarışlarda heyecan doruğa çıktı.

Macera ve hız tutkunlarını bir araya getiren yarışlarda engebeli arazide tüm hünerlerini sergileyen sporcular kıyasıya yarıştı.

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