Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.D. ve A.Ç'nin evlerine operasyon düzenlendi.

İkametlerde yapılan aramalarda 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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