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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Esnaf Odaları Birliği üyeleriyle bir araya geldi

AA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Esnaf Odaları Birliği üyeleriyle bir araya geldi

ANTALYA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) üyeleriyle bir araya geldiği bildirildi.

AESOB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, KKTC'de bir otelde düzenlenen AESOB Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Tatar, buradaki konuşmasında, daha önce Antalya'ya gerçekleştirdiği ziyarette AESOB Başkanı Adlıhan Dere'ye esnafları Kıbrıs'ta ağırlamak istediklerini ifade ettiğini, bugün de Antalya'nın esnaf temsilcilerini konuk ettiklerini belirtti.

KKTC'ye yapılan yeni havalimanıyla 10 milyon misafiri ağırlayabileceklerini kaydeden Tatar, "Bu durum Kıbrıs ve Türkiye arasındaki ziyaretleri arttırarak bağları kuvvetlendirecek. Antalya çok büyük bir turizm yeri, tabii biz kendi potansiyelimizi Antalya ile mukayese edemeyiz. Rakamlara baktığımızda gerçekten insan iftihar eder, gurur duyar." dedi.

Tatar, Kıbrıs'taki varlıklarını ana vatan Türkiye'nin verdiği desteklerle artırdıklarını vurguladı.

KKTC'de büyük bir ulusal mücadele olduğunu dile getiren Tatar, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'a her daim destek olmaktadır. Hem turizm alanında oteller ve yeni birtakım yatırımlar ile hem üniversiteye öğrenci akışı ile hem de yine Türkiye'mizin Anadolu'daki suyu ile tarımsal faaliyetlerimizin sürdürülmesi, yeni ürünlerin oluşturulması, ihracat potansiyelinin artırılması, aynı zamanda tabii ki bilişim sektörü, sanayi bölgelerimiz ve çeşitli hizmetler sektöründe gelişmelere yol açılmıştır. Dolayısıyla sizler burada ciddi anlamda finansal ilişkiler kurabilir, çeşitli sektörlerde yatırım yapabilir, iş insanları, esnaf ve sanatkarlarımız ile gelişmeleri değerlendirip yeni hizmetlere yol açabilirsiniz. Bu şekildeki ziyaretler ve sizlerle temaslarımız, bütün bunlar aramızdaki bağları güçlendirmektedir. Zaten buradaki varlığımız, dediğim gibi ana vatanımız Türkiye'den bize olan her türlü manevi ve ekonomik desteklerle mümkün olabilmiştir."

Antalyalı esnafın tecrübe, bilgi birikimi ve başarılarını her zaman taktir ettiğini belirten Tatar, ileriki süreçte KKTC'deki iş insanlarıyla Antalya'ya gideceklerini ve iki grup arasında bağların yapılacak karşılıklı ziyaretlerle daha da güçleneceğini dile getirdi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise bu hafta KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını anımsatarak, "Kendi canımızdan bir parça olarak gördüğümüz mavi vatanımız Kıbrıs ile ortak ideallerimiz doğrultusunda güçlü bir gelecek kurmak amacıyla daha çok çalışacağız. Hep birlikte tek yürek olacağız. Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçi Allah’ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur." ifadelerini kullandı.

Başkan Dere, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür plaketi verdi.

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