Alanya'da düzenlenen Footvolley Dünya Kulüpler Kupası Finalleri tamamlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Footvolley Dünya Kulüpler Kupası Finalleri'nde Arena İsrail takımı birinci oldu.
Galip Dere Plajı'nda gerçekleştirilen footvolley (ayak voleybolu) organizasyonuna, Türkiye, İsrail, Fransa, Avusturya, Ukrayna, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Moldova, Azerbaycan ve Pakistan'dan 13 takım katıldı.
Dün başlayan organizasyonun final maçında Arena İsrail takımı, Park FTV İsrail'i 2-0 mağlup ederek, şampiyon oldu.
Lutzxandre Avusturya takımını 2-1 mağlup eden FTV Almanya da üçüncülüğü elde etti.
Maçların ardından takımlara kupa ve madalyaları verildi.
Footvolley Türkiye Temsilcisi Ayhan Dik, güzel bir turnuva geçtiğini belirterek, ilk üçe giren takımların 7-8 Mayıs'ta Gürcistan'da düzenlenecek süper finallere katılacağını ifade etti.