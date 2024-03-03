TGF Türkiye Golf Turu'nun 3'üncü ayak müsabakaları sona erdi

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü sahasında oynanan turun 3'üncü ayağında Ankara Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Gloria Golf Kulübü, National GSK, Sueno Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü'nden toplamda 36 sporcu mücadele etti. Oynanan müsabakaların final raundunun ardından erkekler grossta Regnum Golf Kulübü'nden Cem Başpınar toplamda 211 gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 214 gross skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübü'nden Arjin Yalçınkaya toplamda 219 gross skorla üçüncü oldu. Kadınlar grossta Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 220 gross skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Deniz Sapmaz toplamda 227 gross skorla ikinci, İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Zeynep Denizci toplamda 231 gross skorla üçüncü durumda turnuvayı tamamladı.

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