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        19. Uluslararası Runtalya Maratonu sona erdi

        Antalya'da 52 ülkeden 9 bin 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen 19. Uluslararası Runtalya Maratonu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 15:32 Güncelleme: 03.03.2024 - 15:44
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        19. Uluslararası Runtalya Maratonu sona erdi
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        Antalya'da 52 ülkeden 9 bin 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen 19. Uluslararası Runtalya Maratonu tamamlandı.

        Yarışmada maraton erkekler kategorisinde Akil Samir (Maldivler) birinci, Yoosuf İbrahim (Maldivler) ikinci, Dean Sauthoff (Almanya) üçüncü oldu. Kadınlarda Maria Kolpakova (Rusya) birinciliği, Homeira Barzegar (İran) ikinciliği, Olga Luferenko (Rusya) üçüncülüğü elde etti.

        21 kilometre erkeklerde Stenislav Ageliarov (Rusya) birinci, Mestan Turhan ikinci, Yury Galkin (Rusya) ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda Yuliya Kaladkevich (Belarus) birinci, Laura Chacon Biebach (Almanya) ikinci, Özge Uzun da üçüncü oldu.

        Organizasyonda 10 kilometre erkeklerde Andrei Strizhakov (Rusya) birinciliği, Arsenii Bogatyrev (Rusya) ikinciliği, Vasily Permitin (Rusya) üçüncülüğü elde etti.

        Kadınlarda ise Anastasiia Slepneva (Rusya) birinci, Viktoria Samylova (Rusya) ikinci, Ganna Georgievskaya (Rusya) üçüncü sırada yer aldı.

        Fetih koşusunda ise Utku Koyuncu ilk sırayı alırken, Sefa Ceran ikinci, Melihat Bilge Türk üçüncü oldu.

        Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından verildi.

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