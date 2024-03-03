TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları Antalya'da sona erdi

Kadınlarda ise Gloria Golf Kulübünden Sude Bay 220 gross skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübünden Deniz Sapmaz 227 gross skorla ikinci, İstanbul Gençler Golf Akademisinden Zeynep Denizci 231 gross skorla üçüncü olarak yer aldı.

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