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        TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları Antalya'da sona erdi

        Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 15:22 Güncelleme: 03.03.2024 - 15:30
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        TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları Antalya'da sona erdi
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        Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları sona erdi.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvaya 14 golf kulübünden 36 sporcu katıldı.

        Turnuvada erkeklerde Regnum Golf Kulübünden Cem Başpınar 211 gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan 214 gross skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübünden Arjin Yalçınkaya 219 gross skorla üçüncü oldu.

        Kadınlarda ise Gloria Golf Kulübünden Sude Bay 220 gross skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübünden Deniz Sapmaz 227 gross skorla ikinci, İstanbul Gençler Golf Akademisinden Zeynep Denizci 231 gross skorla üçüncü olarak yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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