YÖK Başkanı Özvar, Antalya Diplomasi Forumu'nda panelde konuştu:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, farklı ülkelerden, kültürlerden gelen birçok yabancı öğrenciye kucak açtıklarını belirterek, "Her zaman Türk üniversitelerinden mezun olmuş diğer ülke öğrencilerini gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Çünkü genellikle ülkelerine döndüklerinde çok önemli roller üstleniyorlar." dedi.

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