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        Runtalya Maratonu heyecanla koşuldu

        Antalya'da bu yıl 19'uncu kez koşulan ve Türkiye'nin en büyük lifestyle maratonu Runtalya, heyecanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 11:35 Güncelleme: 03.03.2024 - 11:40
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        Runtalya Maratonu heyecanla koşuldu
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        Antalya'da bu yıl 19'uncu kez koşulan ve Türkiye'nin en büyük lifestyle maratonu Runtalya, heyecanla başladı. 47 ülkeden 1600'ü yabancı olmak üzere, toplam 10 bin sporcu ve vatandaşın buluşmasında 5K, 10K, 21K, 42K, 10K Teams Run yarışları koşuldu.

        Bu yıl 19'uncu kez start alan Runtalya Uluslararası Antalya Maratonu'na, 47 ülkeden 1600'ü yabancı olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Etkinlikte, 42, 21, 10 ve 5 kilometrelik parkurlar koşuldu.

        Yarışların startlarını Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve protokol üyeleri yaptı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yarışa katılanlar arasında yer aldı. Yarışlara katılanlar arasındaki bazı gönüllüler sosyal mesajlar verirken, bazı vatandaşlar kucağında çocuklarıyla koşuya katıldı. Maratona katılanlar arasında görme engellilerin yanı sıra, tekerlekli sandalyesiyle, kimi de kucağında köpeğiyle yarışmayı tercih etti.

        Yarışmaların tamamlanmasının ardından koşuya katılan herkese katılım madalyası verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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