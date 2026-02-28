ADSO, DenizBank Konserleri'nde sanatseverlerle buluştu

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), DenizBank Konserleri kapsamında sanatseverlerle buluştu. ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda düzenlenen konserde, solist piyanist Kaan Baysal, Piyotr Ilyich Çaykovski'nin eserlerini yorumladı. Gecenin açılışında seslendirilen Giuseppe Verdi'nin "La forza del destino" uvertürü katılımcılardan ilgi gördü. Konserin şefliğini İtalyan Antonio Pirolli üstlenirken, konserin ikinci bölümünde Felix Mendelssohn-Bartholdy'nin Senfoni No.4 eseri seslendirildi. ADSO, DenizBank Konserleri kapsamında 6 Mart Cuma akşamı saat 20.30'da Aspendos Salonu’nda "Dünya Kadınlar Günü Konseri" verecek. Konserde orkestrayı Cornelia von Kerssenbrock yönetecek.

