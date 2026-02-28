Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        ADSO, DenizBank Konserleri'nde sanatseverlerle buluştu

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), DenizBank Konserleri kapsamında sanatseverlerle buluştu.

        Giriş: 28.02.2026 - 15:11
        ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda düzenlenen konserde, solist piyanist Kaan Baysal, Piyotr Ilyich Çaykovski'nin eserlerini yorumladı.

        Gecenin açılışında seslendirilen Giuseppe Verdi'nin "La forza del destino" uvertürü katılımcılardan ilgi gördü.

        Konserin şefliğini İtalyan Antonio Pirolli üstlenirken, konserin ikinci bölümünde Felix Mendelssohn-Bartholdy'nin Senfoni No.4 eseri seslendirildi.

        ADSO, DenizBank Konserleri kapsamında 6 Mart Cuma akşamı saat 20.30'da Aspendos Salonu’nda "Dünya Kadınlar Günü Konseri" verecek.

        Konserde orkestrayı Cornelia von Kerssenbrock yönetecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

