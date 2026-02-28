Canlı
        Antalya Haberleri

        Antalya'da 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Giriş: 28.02.2026 - 13:38
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.

        Ekipler, otobüsün bagajında bandrolsüz ve faturası bulunmayan 500 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

