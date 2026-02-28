Antalya'da 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi. Ekipler, otobüsün bagajında bandrolsüz ve faturası bulunmayan 500 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.