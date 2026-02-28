Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, gerçekleştirilen saha uygulamasında D.E'nin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl 8 ay, V.A'nın ise "dolandırıcılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçmasına yardımcı olmak" suçundan 8 yıl 22 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.