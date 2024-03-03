Dalında kalan portakalla yapılan Adana kebabı ve pideye tam not

ANTALYA'da portakal üreticisini desteklemek için tescilli Finike portakalından 101 çeşit yemek yapıldı. Etle portakalın harmanlandığı Adana kebabı ve pide hem şaşırttı hem de tadına bakanlardan tam not aldı.

Turizm kenti Antalya, aynı zamanda örtü altı üretimde de adından söz ettiriyor. Kentte tescilli birçok tarım ürünü hem iç piyasaya hem yurt dışına gönderiliyor. Tescilli ürünler arasında bulunan Finike portakalı, bu yıl dalında kaldı. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticiye destek olmak için bir proje hayata geçirdi. Portakalın kullanıldığı 101 çeşit yemek yapıldı. Aksu ilçesi Kundu bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde Şef Halil Gökmenoğlu ve ekibi tarafından hazırlanan yemekler büyük beğeni aldı. 101 çeşit yemek için 500 kilogram portakal kullanıldı.

PORTAKALLI ADANA KEBABI VE PİDE

Balık, çorba, tatlı, deniz ürünleri başta olmak üzere çok sayıda çeşidin ilgi gördüğü proje kapsamında en çok da etten yapılan Adana kebabı ve pidenin içerisinde portakal kullanılması şaşırttı. Adana kebabının portakalın asidiyle daha lezzetli hale geldiğini anlatan Şef Halil Gökmenoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılına giderken 101 çeşit yemek yaptık. Hem çiftçilerimize destek hem de narenciyede neler yaparız diye düşünerek 3 günde yaptık. Çok ilginç ürünler çıktı. Adana kebabı ve pide. Hem acı hem de portakalın aromasıyla farklı tatlar ortaya çıktı" dedi.

Güllacın normalde sütle yapıldığını, portakal suyu ile daha farklı bir tat yakaladıklarını anlatan Şef Gökmenoğlu, “Finike'nin tarhanası da meşhurdur. Portakallı tarhana yaptık. Çok da hoş oldu. Finike'nin köftesi, piyazını da portakalla harmanladık. Önemli olan bölgenin ürünleriyle lezzetler sunmak" diye konuştu.

'BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE LEZZET PATLAMASI YAŞADIK'

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Verileri Şube Müdürü İbrahim Irmak, portakalın meyve ve meyve suyu olarak tüketildiğini, bu tüketim yelpazesini artırmak için proje geliştirdiklerini söyledi. AR-GE çalışmasının ardından 101 çeşit ürüne tam not verdiklerini belirten Irmak, “Tarım ve gastronominin çok önemli bir buluşması oldu. Antalyamızın çok sayıda ürünü var. Türkiye'nin portakal ihtiyacını Antalya karşılıyor. Biz portakalı tavsiye ediyoruz" dedi. Ürünlerin tadına baktığını da kaydeden Irmak, “Beklentimizin üzerinde bir lezzet patlaması yaşadık. Portakaldan yapılan ürünlerin nasıl olacağını az çok tahmin ediyorduk ama harika bir uyum ve lezzet var" dedi.

TADINA BAKANLARDAN TAM NOT ALDI

Ürünlerin tadına bakan Erkan Şahin, “Çok ilginç olmuş. Hem balık hem de etin içinde portakal var. Portakalın tadı çok uygun olmuş. Adana kebabında portakalın kullanılması çok ilginç geliyor kulağa, ama tadına bakınca beğendim" dedi. Bir başka otel misafiri Hatice Çobaner de yemeklerin tadının birbiriyle çok uyumlu olduğunu belirterek, “İlk önce çok şaşırdım. Bu kadar çok çeşit çıkabilir mi? Adana kebabının tadına da baktım. Bir ete portakal bu kadar mı yakışır? Çok beğendim" diye konuştu.

PORTAKALLI 101 ÇEŞİT YEMEK

Portakal kullanılarak hazırlanan 101 yemek ise şöyle;

"Portakal dizme tavuk, portakallı Hint pilavı, portakallı hindi kızartma, portakallı ördek, portakallı somon balığı, portakallı ballı tavuk, portakallı brokoli, portakal soslu kekikli kuzu filetosu, portakallı karides acılı, portakal cips, portakal çorbası, portakallı tai spaghetti, portakal dana kaburga steak, zencefilli-portakallı mercimek çorbası, portakallı havuç çorbası, portakallı zeytinyağlı sos, portakallı somon gravlax, portakal bowl salata, zeytinyağlı portakal dolma, portakallı kereviz, portakallı pırasa, portakallı bamya, portakallı kereviz salatası, tüm hindi portakallı, somon balığı tüm portakal belvu, portakal tarotor, portakal filetosu karamelize soğan ve fava, pancarlı portakal, portakallı bulgur salatası, portakallı keşkek, portakallı köz patlıcan, portakallı yengeç, limonlu portakallı kabak, portakal mücver, portakal midye dolma, portakallı istiridye caviar, alabalık dolma portakal aromalı, tatlı portakallı, vegan portakallı lor peynir, ahtapot carpaccio portakal soslu, portakallı subye ve kırmızı soğanlı, dana carpaccio portakallı, portakallı humus, mısır ekmeği portakallı, portakallı boyoz, portakal katmer, haşhaşlı portakallı sarma, portakallı ayçöreği, portakallı kesme, portakallı poğaça, portakallı açma, portakallı pastane simit, portakal paskalya, tahinli portakal çörek, portakal biryos, portakal gözleme, portakallı tahinli katmer, portakallı pankek, portakallı tahinli kol böreği, portakal pişi, portakallı fıstıklı baklava, portakallı tahinli soğuk baklava, portakal tatlısı, portakallı puding, portakal sufle, portakal panna coctta, pannacotta çikolata portakallı, portakallı cheesecake, portakal çikolata ganaj, portakallı çikolata mus, portakallı pancarlı puding, portakallı helva, portakallı bitter çikolata, portakallı karamel, portakllı fildişi, çikolatalı portakallı kurabiye, portakallı layer pasta, portakal somon sushi, portakallı sushi caviarlı, portakallı avokado, portakallı jambonlu pizza, ahtapot portakal soslu pesto carpaccio, portakallı adana kebap, portakallı finike şiş köfte, portakallı finike tarhanası, portakallı tavuk şiş, portakallı lassi, tavuklu portakallı pide, portakallı avokadolu pide, ballı portakallı carpaccio, labne peynir portakal pasta, portakallı güllaç, portakallı sütlaç, portakallı un helvası, portakallı keşkül, portakallı kurabiye, portakal elmasiye, portakal kabuk stick, portakal kabuk sorbe, portakal kabuk tozu içecek, portakal perfeit."