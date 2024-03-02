Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Gençlik Paneli'ne katıldı:
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Uzay ekosistemindeki döngünün içerisinde yer alabilecek çalışmalara bu kadar hızlı giren başka bir ülke yok. Geç başladık ama bundan sonraki süreçte aynı gecikme yaşanmayacak. Devletimizin bu konudaki iradesi de sağlam." dedi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Uzay ekosistemindeki döngünün içerisinde yer alabilecek çalışmalara bu kadar hızlı giren başka bir ülke yok. Geç başladık ama bundan sonraki süreçte aynı gecikme yaşanmayacak. Devletimizin bu konudaki iradesi de sağlam." dedi.
Gezeravcı, Anadolu Ajansının
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