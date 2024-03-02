Antalya Diplomasi Forumu 2024

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Terörle Mücadelede Yeni Sınamalar" başlıklı panelde, terörizmin yerel ve bölgesel bir boyuttan öte küreselleştiği, terörle mücadelede uluslararası dayanışmanın ve diplomasinin önemi vurgulandı.

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