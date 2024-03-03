Acun Ilıcalı, ADF Gençlik oturumunda gençlerin sorularını yanıtladı:

İş İnsanı Acun Ilıcalı, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan gençlere, "30 yaşınıza kadar yapacağınız en önemli şey doğru dostlarınızı bulmak, gerçek arkadaşları bulmak. Yalnızlaşmayın. Arkadaşlarınızı yanlış seçmişseniz hemen oyuncu değiştirin." tavsiyesinde bulundu.

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