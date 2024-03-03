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        Antalya'da sıcak hava; denize girdiler

        ANTALYA'dasıcak ve güneşli hava etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 13:53 Güncelleme: 03.03.2024 - 13:55
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        Antalya'da sıcak hava; denize girdiler
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        ANTALYA'dasıcak ve güneşli hava etkili oldu. Sahile akın edenler, denize girip, yeşil alanlarda vakit geçirdi.

        Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu Antalya'da, nem oranı yüzde 36 olarak ölçüldü. Sıcak ve güneşli havayı görenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne koştu. Yerli ve yabancı turistler, yaz aylarını aratmayan yoğunluk oluşturdu. Bazıları Akdeniz'in serin sularında kulaç atarak güneşlenmeyi tercih etti. Bazıları da çocukları ile su kenarında oynadı. Aileleri ile sahil kenarına gelenler ise yeşil alanlarda oturup vakit geçirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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