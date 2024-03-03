YÖK Başkanı Özvar, bilim diplomasisinin önemini anlattı:
AYŞE YILDIZ - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bilim diplomasisinin bölgesel krizlerin aşılmasında, gerilimlerin azaltılmasında önemli rol oynadığını belirterek, "Türkiye, bu bakımdan yükseköğretim sistemiyle bölgedeki ülkeler arasındaki ilişkilerin artmasına vesile olabilecek çaba içerisindedir." dedi.
AYŞE YILDIZ - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bilim diplomasisinin bölgesel krizlerin aşılmasında, gerilimlerin azaltılmasında önemli rol oynadığını belirterek, "Türkiye, bu bakımdan yükseköğretim sistemiyle bölgedeki ülkeler arasındaki ilişkilerin artmasına vesile olabilecek çaba içerisindedir." dedi.
Özvar, Anadolu Ajansının
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