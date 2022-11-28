Kaş'ta Çavdır Mesire Alanı ve Merkez Cami Projesi tanıtıldı

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ANTALYA (AA) - Kaş ilçesinde "Çavdır Mahallesi Mesire Alanı ve Merkez Cami Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Çavdır Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda, ilçenin her noktasında hizmetlerini vatandaşlarla buluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Yatırımları bakanlıkların desteği, bütçe ve projeyle gerçekleştirdiklerini anlatan Ulutaş, Çavdır Mesire Alanı Projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından hibe desteği aldıklarını ifade etti.

Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgeleri dolayısıyla bazı vatandaşların tapularını alamadığını dile getiren Ulutaş, "Çavdır'da ÖÇK alanı sınırlarında kalıyordu. Burada ÖÇK planları güncellendi. Patara dahil Çayköy, Çavdır, Üzümlü, Kınık, Ova, Gelemiş'te 2B taşınmazları olan vatandaşlarımız tapularını alabilecek." diye konuştu.

Proje kapsamında yaklaşık 20 bin metrekarelik arsa alanında kapalı alan, otopark ve etkinlik alanlarının yer aldığını vurgulayan Ulutaş, Çavdır Merkez Camisi projesi kapsamında ise caminin ibadet alanının yaklaşık 450 metrekare, kapasitesinin 470 kişi planlandığını bildirdi.

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