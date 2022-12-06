Sivasspor'un Antalya kampı

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ANTALYA (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci bölümün hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampa giren kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan akşam antrenmanına futbolcular, yarı sahada pas ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sivasspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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