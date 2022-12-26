Antalya'da tarihi Kaleiçi'ndeki ahşap bina yangında zarar gördü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın tarihi ve turistik Kaleiçi semtindeki tarihi binada çıkan yangın söndürüldü.

Muratpaşa ilçesine bağlı Tuzcular Mahallesi İmaret Sokak'ta eğlence mekanı olarak kullanılan iki katlı tarihi ahşap binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yapıdan dumanların yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, mekandaki tüpleri patlama riskine karşı dışarıya çıkardı.

Merdivenlerle yapının çatısına çıkan ekipler, saatler süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Polis tarihi yapıda çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangında zarar gören yapının yanında işletmesi bulunan Fırat Atmaca, gazetecilere, mekanlarının yanında metruk yapılar olduğunu ve yangının oradan çıktığını ileri sürdü.

Yangının daha sonra diğer işletmelere sıçradığını savunan Atmaca, "Tarihi bir hamam var burada, Kaleiçi'nin metruk binalarında sürekli bu sorunlar var, işletme kül oldu ve yandaki işletmelere sıçradı." dedi.

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