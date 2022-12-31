Antalya'da vatandaşlar ile turistler, yılın son gününde denize girdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ile turistler, yılın son gününde denizin tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, güzel havayı fırsat bilenler sahillerde, park ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu.

Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerine gelen vatandaşlar ve turistler, kumsalda güneşlendi, denize girerek bir süre yüzdü. Arkadaşlarıyla Noel şapkası giyerek denize giren yabancı turistler de sahilde eğlendi.

Bazı tatilciler bisiklet sürdü, kumsalda aileleriyle oynadı, bazıları ise yürüyüş yapmayı tercih etti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine, bölgede sıcaklıkların 2-3 derece mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi.

Gündüz sıcaklığının 19-20 derece olduğunu bildiren Gültekin, güneşli havanın 6 Ocak'a kadar devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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