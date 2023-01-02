Antalya'da evde çıkan yangında hasar oluştu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da bir evde çıkan yangında apartmandaki diğer daireler de zarar gördü.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yoğun duman nedeniyle apartmanın üst katlarında oturanlar tahliye edilirken, kapısını açamayan 82 yaşındaki Arzu Kaçar'ın dumandan etkilenmemesi için evin balkonuna çıkması istendi. Balkona çıkan Kaçar, yakınlarının gelip kapıyı açmasıyla binadan çıkarıldı.



Bu arada, yangın sırasında evde bulunan lise öğrencisi Azra Tükel kedileriyle dışarı çıktı.



Dumandan etkilenen kedilerden birinin öldüğü, diğerinin veterinerde tedavi altına alındığı belirtildi.



Dairedeki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale gelirken, üst kattaki dairelerde de hasar oluştu.

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